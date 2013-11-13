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جفاف والتهابات العين تسبب الإصابة بقرحة العين

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جفاف والتهابات العين تسبب الإصابة بقرحة العين جفاف والتهابات العين تسبب الإصابة بقرحة العين

أحيانا تخبط العين فى أحد الأجسام الصلبة عن طريق خطأ غير مقصود، أو نجد البعض يستخدمون العدسات اللاصقة ويقومون بتركيبها بطريقة خاطئة، تؤدى إلى جرح العين أو إصابتها، ويسبب ذلك إصابة العين بالتهابات فيروسية وبكتيرية، تؤدى إلى الإصابة بقرحة العين.

قال الدكتور طارق بدوى استشارى جراحة العيون، إن قرحة العين هى تآكل فى الطبقة الخارجية للعين نتيجة لوجود بعض الالتهابات، أو الإصابة بخدوش فى القرنية، مما يؤدى إلى عدم وجود الطبقة الطلائية فى القرنية التى تتسبب فى جفاف العين.

أوضح الطبيب أن من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بقرحة فى العين جفاف العين، نتيجة لوجود مشكلة فى الغدة التى تفرز الدموع المسئولة عن تنظيف العين، وعدم إصابتها بأى ميكروب، مشيرا إلى أن نقص فيتامين "أ" وبعض أمراض الجهاز المناعى تسبب جفاف شديد فى العين.

وأضاف بدوى، أن بعض الأعراض التى تدل على الإصابة بقرحة العين وجود زغلله فى العين، والآلام فى العين، وكثرة الدموع مع عدم وضوح الرؤية، واحمرار وحكة فى العين.

وأشار استشارى جراحة العيون، أن علاج قرحة العين يكون عن طريق بعض القطرات التى يوصفها الطبيب بعد معرفة تاريخ الإصابة بالمرض وحالة الإصابة به، لأن إهمال علاج العين أحيانا يسبب تلفها، ويؤدى ذلك إلى زرع قرنية.

وأكد أن فى حالة إهمال علاج قرحة العين، سوف تؤدى إلى مضاعفات تؤثر على العين، منها حدوث قرحة مزمنة وحدوث التهاب ميكروبى يؤدى إلى قرحة ميكروبية بكتيرية، أو فطرية وبعض الأنواع تحدث ثقب فى العين مما تؤدى إلى فقدان النظر.

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مصر 365