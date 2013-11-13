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بلاغ ضد إخوان “قرية عمروس” بالمنوفية لكتابة عبارات مسيئة للجيش

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بلاغ ضد إخوان “قرية عمروس” بالمنوفية لكتابة عبارات مسيئة للجيش بلاغ ضد إخوان “قرية عمروس” بالمنوفية لكتابة عبارات مسيئة للجيش

تقدم عدد من أهالي قرية عمروس التابعة لمركز الشهداء ببلاغ لمركز الشرطة يتهمون فيه 7 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بطباعة إشارات رابعة وعبارات مسيئة للقوات المسلحة على جدران المنازل وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث الشهداء يفيد ببلاغ ضد كل من محمد لاشين والسيد العمروسي وجابر فوزي ورضا محمد وصلاح لاشين وأمين محمد وسعيد الشحات وجميعهم مقيمين بقرية عمروس منتميين لجماعة الإخوان المحظورة لقيامهم بوضع شعار رابعة وكتابه عبارات مسيئة للشرطة والقوات المسلحة على جدران المدارس والمنشأت العامة والمساجد ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

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