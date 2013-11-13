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قائد العين: جاهز لمواجهة أهلي دبي

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قائد العين: جاهز لمواجهة أهلي دبي قائد العين: جاهز لمواجهة أهلي دبي

أكد هلال سعيد قائد فريق العين الإماراتي جاهزيته لمواجهة فريقه المرتقبة أمام أهلي دبي في الجولة السابعة من الدوري الإماراتي للمحترفين يوم 23 نوفمبر الجاري.

وقال سعيد لصحيفة (الإمارات اليوم) " أعتقد أنني في سباق مع الوقت لاستعادة درجة جاهزيتي المطلوبة، وشاركت مع فريق الرديف أمام نادي النصر لمدة 20 دقيقة فقط، والمدرب لم يرغب في المغامرة بوجودي في المباراة التالية مع الجزيرة في كأس المحترفين".

وأضاف " «كيكي تحدث معي أخيراً عن أمر عودتي إلى صفوف الفريق في المرحلة المقبلة، وأكد خلال حديثه معي أنه يتمنى عودتي القوية لدعم طموحات الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة".

ويلتقي العين حامل اللقب الذي يقبع في المركز الرابع برصيد 10 نقاط مع الأهلي متصدر البطولة برصيد 18 نقطة في قمة الدوري الإماراتي.

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