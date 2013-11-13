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Jennifer Lawrence تعود للسجَّادة الحمراء بأجمل إطلالة

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Jennifer Lawrence تعود للسجَّادة الحمراء بأجمل إطلالة Jennifer Lawrence تعود للسجَّادة الحمراء بأجمل إطلالة

بدأت نجمة الأوسكار الشابَّة Jennifer Lawrence جولتها الترويجيَّة للجزء الثَّاني من فيلم " The Hunger Games: Catching Fire" من لندن، وقد تألَّقت بلوك راقٍ وجميل كما عوَّدتنا، حيث اختارت فستاناً ناعماً باللون الأبيض من "Dior" باعتبارها نجمة الحملات الإعلانيَّة للدار، وكان هذا الظهور الأول للنجمة بقصَّة شعرها الجديدة على السجَّادة الحمراء.
صاحبتها عدد من النجمات في هذا الحفل، مثل: Elizabeth Banks التي اختارت فستاناً جميلاً باللون الأصفر من "Jason Wu "، و Ellie Goulding بفستان جميل بلون أسود برَّاق، بالإضافة إلى Jena Malone بفستان أحمر جذَّاب.

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سيدتي