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ما حقيقة استبدال داليا البحيري بغادة عادل؟

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ما حقيقة استبدال داليا البحيري بغادة عادل؟ ما حقيقة استبدال داليا البحيري بغادة عادل؟

أعرب المنتج عادل حسني عن استغرابه من الأخبار التي تمّ تداولها أمس، حول استبدال الفنانة داليا البحيري بزميلتها غادة عادل في مسلسل "امرأتان"، الذي يعدّه لدخول السباق التلفزيوني في شهر رمضان المقبل.
وقال عادل في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" إنّه قرأ هذا الكلام واستغرب، وشرح ما حدث قائلاً إنّ هناك عدد كبير من الفنانات كنّ مرشّحات للمشاركة في المسلسل، وتمّ الاستقرار أخيراً على غادة عادل وداليا البحيري معاً، وليس على واحدة منهما فقط كما أشيع.
وعن موقف نيللي كريم التي كانت مرشّحة بقوة للمسلسل، قال عادل إنّه كان مجرد ترشيح وأن نيللي لم تستبعد أو تعتذر، لكنها ارتبطت بمسلسل أخر ستبدأ تصويره قريباً.

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سيدتي