بطولة جماعية للصفي والكندري وصمود والرئيسي في "صديقات العمر"

شارف المخرج منير الزعبي على الانتهاء من تصوير مسلسل "صديقات العمر" من تاليف الكاتبة الشابة انفال الدويسان واخراج منير الزعبي وبطولة مجموعة من النجمات الشابات، وهن فاطمة الصفي وبثينة الرئيسي وصمود وهنادي الكندري بالاضافة لعدد بارز من النجوم ومنهم سليمان الياسين وباسمة حمادة وشهاب حاجية وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل " صديقات العمر"، حول أربع صديقات تجمعهم مدرسة واحدة، وكل منهن تنتمي إلى بيئة مختلفة . حيث يأخذنا العمل فى التفاصيل الدقيقة لحياة تلك الصديقات وكفاحهن من أجل تحقيق الذات والمستقبل، كل منهن باسلوبها مع تأثيرات ظروفهن الاجتماعية على تلك المسيرة .

عن هذة التجربة قالت الفنانة فاطمة الصفب "أجسد شخصية هند اليتيمة الأم . وهي شخصية جديدة تتطلب كثير من التحليل والدخول في التفاصيل الخاصة بتلك الشخصية وهو ما اعجبني في الشخصية" .

أما الفنانة بثينة الرئيسي فقالت بأنها تقدم شخصية عايشة التي تنتمي لأسرة متدينة . وهو ما يمثل الخطوط الرئيسية للشخصية الملتزمة التي تقدمها .