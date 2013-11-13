أمير كرارة يكشف أسرار الخزنة

في تقليد جديد أقام الفنان أمير كرارة مؤتمر برنامجه الجديد الخزنة داخل إحدى دور العرض بمنطقة الشيخ زايد وهو المؤتمر الذي حضره فريق عمل البرنامج وتم الكشف خلاله عن تفاصيل العمل الذي سيعرض خلال أيام على قناة دبي.

أكد أمير خلال المؤتمر أن سبب عودته لتقديم البرنامج رغم إعلانه السابق أنه لن يعود لها يرجع إلى فريق العمل المتميز سواء المخرج محمد بكير أو باقي فريق العمل إضافة إلى فكرة البرنامج المتيمزة والمختلفة.

وأشار أمير إلى أنه كان مستمتع بتقديم الحلقات ولم يكن هناك أي صعوبة مع أحد، إضافة إلى أن معظم الفنانين لم تربطهم به علاقة صداقة سابقة إلا أن استطاع الغوص في تفاصيل حياتهم الخاصة بسهولة.

وأضاف أمير أن قناة دبي من أهم قنوات الوطن العربي وذلك ردا على سؤال حول عدم مشاهدتها بشكل كبير في مصر. وقال: "القناة تحقق مشاهدة عالية في كل أنحاء الوطن العربي بما في ذلك مصر وسيحقق البرنامج نجاحا كبيرا ان شاء الله لعرضه عليها".

سؤال آخر واجهه أمير حول محاولاته فرض السيطرة على فريق العمل أو وضع شروط مسبقه لتقديم البرنامج قال: "أنا لا أتعامل مطلقا بهذه الطريقة لأن كل فريق العمل أصدقائي وهذا ما أكدته سالي والي منتجة البرنامج التي قالت أن العمل مع أمير سلس وليس به أي تعقيدات".

من جهتها وجهت سالي الشكرلقناة دبي على مبادرتها بإنتاج البرنامج في مصر في ظل هذه الظروف الصعبة وهي مخاطرة يجب أن ينالوا الشكر عليها وأضافت أن البرنامج مختلف ويسعى لكشف الكثير من أسرار الحياة الخاصة بنجوم الفن.

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