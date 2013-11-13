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«القوى العاملة» تناشد المواطنين توثيق عقود عملهم بمختلف الدول

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«القوى العاملة» تناشد المواطنين توثيق عقود عملهم بمختلف الدول «القوى العاملة» تناشد المواطنين توثيق عقود عملهم بمختلف الدول
ناشد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، كل المواطنين المترددين على الوزارة، بالاهتمام بتوثيق عقود عملهم بمختلف الدول ومراجعتها وختمها من المستشار العمالي بالسفارة المصرية في الدولة المسافر إليها المواطن.وأكد الوزير في تصريحات له، الأربعاء، حرصه الدائم على أوضاع وحقوق العمالة المصرية بالخارج، وأن الإدارة المختصة بالوزارة بتلك العمالة والمكاتب العمالية بالخارج تقوم بجهد كبير في سبيل الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج.من جانبه أكد علاء عوض، المستشار الإعلامي للوزارة، أن تلك التعليمات صدرت من الوزير بعد أن تلاحظ عدم توثيق عقود العمل، وعليه فإن أي مواطن حاصل على تأشيرة عمل من دولة أخرى، لابد أن يحصل على عقد عمل مع التأشيرة، وأن يتم التصديق عليه من المستشار العمالي في تلك الدول.

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