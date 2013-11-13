وزير الخارجية الأسبق: عودة روسيا لمصر مكسب استراتيجي لـ«موسكو»

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق، رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين لمصر سويًا، في وقت لاحق، الأربعاء، لها دلالة سياسية قوية للغاية، تعكس رغبتهما السياسية في دعم العلاقات الروسية مع مصر، موضحا أن روسيا لها بالتالي مكسب استراتيجي في العودة لمصر.وأضاف «العرابي» عقب استقبال وزير الخارجية، نبيل فهمي، ضمن وفد تيار الاستقلال، وممثلي القوى السياسية، والذي قام بزيارة مؤخراً إلى موسكو، أن الوفد قدم للوزير تقريرا شاملا عن الزيارة، فيما قام بعرض وجهة نظره حيال المباحثات المقرر إجراؤها، الخميس، بالقاهرة مع وزيري الدفاع والخارجية الروسيين.وأشار إلى أن الوفد نقل للوزير «فهمي» ما لمسه من استعداد روسيا الكامل للتعاون مع مصر خلال الفترة القادمة، كما أكد الوفد خلال اللقاء ضرورة فتح آفاق جديدة لهذا التعاون.وأوضح أن نبيل فهمي أشار خلال اللقاء إلى أن مصر تسعى بالفعل لإقامة علاقة قوية مع روسيا، وأن هذه العلاقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفسر على أنها استعاضة عن علاقة أخرى مهمة مع الولايات المتحدة، بل بالعكس هي «أسلوب لتحقيق التوازن في العلاقات الدولية، وهذا سيكون النهج المصري في الفترة القادمة سواء مع روسيا أو الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية أو أي دولة مثل الصين وستكون هناك علاقات متوازنة وراسخة مع هذه الدول».إعلان - Ads إعلان - Ads
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