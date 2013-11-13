أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير الخارجية الأسبق: عودة روسيا لمصر مكسب استراتيجي لـ«موسكو»

  • مصر
  • 5
Google+ Print
وزير الخارجية الأسبق: عودة روسيا لمصر مكسب استراتيجي لـ«موسكو» وزير الخارجية الأسبق: عودة روسيا لمصر مكسب استراتيجي لـ«موسكو»
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق، رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين لمصر سويًا، في وقت لاحق، الأربعاء، لها دلالة سياسية قوية للغاية، تعكس رغبتهما السياسية في دعم العلاقات الروسية مع ، موضحا أن روسيا لها بالتالي مكسب استراتيجي في العودة لمصر.وأضاف «العرابي» عقب استقبال وزير الخارجية، نبيل فهمي، ضمن وفد تيار الاستقلال، وممثلي القوى السياسية، والذي قام بزيارة مؤخراً إلى موسكو، أن الوفد قدم للوزير تقريرا شاملا عن الزيارة، فيما قام بعرض وجهة نظره حيال المباحثات المقرر إجراؤها، الخميس، بالقاهرة مع وزيري الدفاع والخارجية الروسيين.وأشار إلى أن الوفد نقل للوزير «فهمي» ما لمسه من استعداد روسيا الكامل للتعاون مع مصر خلال الفترة القادمة، كما أكد الوفد خلال اللقاء ضرورة فتح آفاق جديدة لهذا التعاون.وأوضح أن نبيل فهمي أشار خلال اللقاء إلى أن مصر تسعى بالفعل لإقامة علاقة قوية مع روسيا، وأن هذه العلاقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفسر على أنها استعاضة عن علاقة أخرى مهمة مع الولايات المتحدة، بل بالعكس هي «أسلوب لتحقيق التوازن في العلاقات الدولية، وهذا سيكون النهج المصري في الفترة القادمة سواء مع روسيا أو الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية أو أي دولة مثل الصين وستكون هناك علاقات متوازنة وراسخة مع هذه الدول».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه