أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ظهور أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الكويت

Google+ Print
ظهور أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الكويت ظهور أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الكويت

أفادت تقارير صحفية بظهور أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الكويت لمواطن يرقد في العناية المركزة في مستشفى العدان التابع لوزارة الصحة الكويتية، ووصف الأطباء حالته بأنها «خطيرة».

ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية في عددها، الأربعاء، عن مصادر طبية مطلعة أنه يشتبه أيضا في إصابة الطبيبة المشرفة على المريض، حيث ظهرت عليها أعراض ارتفاع في درجة الحرارة.

وأوضحت المصادر أن أطباء مستشفى الأمراض السارية لم يستطيعوا نقل المريض إلى المستشفى بسبب سوء حالته الصحية، مشيرة إلى رفع حالة الطوارئ في «السارية» تحسبا لاستقبال حالات مصابة.

وبذلك تنضم الكويت إلى بقية دول الخليج التي ظهر فيها «كورونا» باستثناء البحرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية