ظهور أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الكويت

أفادت تقارير صحفية بظهور أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الكويت لمواطن يرقد في العناية المركزة في مستشفى العدان التابع لوزارة الصحة الكويتية، ووصف الأطباء حالته بأنها «خطيرة».

ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية في عددها، الأربعاء، عن مصادر طبية مطلعة أنه يشتبه أيضا في إصابة الطبيبة المشرفة على المريض، حيث ظهرت عليها أعراض ارتفاع في درجة الحرارة.

وأوضحت المصادر أن أطباء مستشفى الأمراض السارية لم يستطيعوا نقل المريض إلى المستشفى بسبب سوء حالته الصحية، مشيرة إلى رفع حالة الطوارئ في «السارية» تحسبا لاستقبال حالات مصابة.

وبذلك تنضم الكويت إلى بقية دول الخليج التي ظهر فيها «كورونا» باستثناء البحرين.