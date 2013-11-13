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23 ديسمبر بدء محاكمة المعزول بتهمة النصب بمشروع “النهضة”

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23 ديسمبر بدء محاكمة المعزول بتهمة النصب بمشروع “النهضة” 23 ديسمبر بدء محاكمة المعزول بتهمة النصب بمشروع “النهضة”

حددت محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية جلسة 23 ديسمبر المقبل أولي جلسات نظر الجنحة المباشرة التي اقامها الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد الرئيس السابق محمد مرسي والمحبوس حاليا بدائرة نيابة برج العرب ، والمتهم بالعديد من الجرائم وطرح مشروع انتخابي وهمي خادع كاذب سماه بـ ” مشروع النهضة ” استطاع من خلاله إيهام المواطن .

وافرغ صبري كل جرائم محمد مرسي قبل وبعد توليه حكم البلاد في صحيفة جنحة مباشرة قوامها 560 صفحة تحوى على 70 جريمة ارتكبها محمد مرسي في حق الوطن والمواطن بخلاف الجرائم التي ارتكبها ويقدم عنها حاليا للمحاكمة الجنائية

وقدم صبري 410 حافظة مستندات وطلب توقيع أقصى العقوبة على الإرهابي محمد مرسي عن الجرائم التي سردها تفصيلا بصحيفة الجنحة وعلى ذلك حددت محكمة جنح برج العرب جلسة 23/12/2013 لنظر الدعوى .

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