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القومي لحقوق الإنسان: الإعلان عن نتائج تقصي حقائق فض “رابعة والنهضة” خلال أيام

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القومي لحقوق الإنسان: الإعلان عن نتائج تقصي حقائق فض “رابعة والنهضة” خلال أيام القومي لحقوق الإنسان: الإعلان عن نتائج تقصي حقائق فض “رابعة والنهضة” خلال أيام

القومي لحقوق الانسان

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانًا يؤكد فيه علي أنه سيتم إعلان النتائج الخاصة بتقصي الحقائق لـ”أحداث فض اعتصام ميدانى رابعة والنهضة، وحادث سيارة الترحيلات بسجن أبى زعبل أحداث كرداسة و الأعتداءات على مصريين بسبب هوياتهم الدينية و دور عبادتهم خلال أيام.

وأعلن المجلس عن اقتراب موعد اعلان نتائج البعثات المشكلة قريبا، وأهاب المجلس بكل من لديه معلومات أو شهادات أو أدله حول الاحداث سالفة الذكر  التواصل معه بهذا الشأن، وهو الامر الذى ينسحب ايضا على كافة الأجهزة المعنية بالدولة و ضرورة امداده بالمعلومات المتعلقة بالأحداث، و خاصة وزارات الداخلية، والعدل وهيئة الاسعاف ومصلحة الطب الشرعى والنيابة العامة .

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