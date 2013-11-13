واشنطن بوست: الفوضى والتناحر الداخلي سبب فشل الأحزاب العلمانية في مصر

رأت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الفوضى والتناحر والتردد في اتخاذ قرار واضح تقف جميعا وراء فشل الأحزاب العلمانية في مصر.

ورصدت -في تقرير على موقعها الإلكتروني الثلاثاء للكاتبة إيرين كننجهام – تصارع الأحزاب غير المحسوبة على التيار الإسلامي على الاستفادة من سقوط خصمها السياسي الرئيسي متمثلا في جماعة “الإخوان المسلمين” التي تم عزلها عن السلطة قبل أربعة أشهر.

ووصفت الصحيفة الأحزاب العلمانية في مصر بأنها تجمعات من الليبراليين واليساريين وغيرهم موبوءة بالتناحر الداخلي والفوضى وتباين الأيديولوجيات.

وقالت إنه على الرغم من غياب الخصم المنافس إلا أن هذه الأحزاب العلمانية لا تزال تنساق بلا هدف، مرجحة فشلها في الانتخابات البرلمانية المتوقعة مطلع العام المقبل 2014.

وسلطت الصحيفة الضوء على فشل تلك الأحزاب في بلورة رسائل سياسية واضحة أو بناء قاعدة انتخابية صلبة، واعتمادها في البقاء سياسيا بدلا من ذلك على شعبية الجيش أو موجة الاستياء العالية من التيار الإسلامي.

ولفتت إلى إعلان كل من السياسي اليساري ومرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي ورئيس حزب الوفد الليبرالي سيد البدوي -ومن ورائهما جبهة الإنقاذ الوطني- تأييدهما لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي حال تقرير الأخير الترشح لانتخابات الرئاسة المتوقعة العام المقبل.

وأوردت الصحيفة قول المعلق السياسي باسم صبري إن أحزاب المعارضة المصرية في حاجة إلى تحديد موقفها لأن تأييد الفريق السيسي يشير إلى مدى ضعف هذه الأحزاب ومقدار قلقها من انسحاب البساط من تحت قدميها بتغير الهوى الشعبي.

ورصدت “واشنطن بوست” بعضا مما وصفته بالفوضى السياسية في هذا التجمع السياسي المعارض غير الناضج والفضفاض في مصر-حيث يضم ليبراليين وعلمانيين واشتراكيين بالإضافة إلى قوميين ثوريين- مشيرة إلى ما تشهده أحزابه من استقالات جماعية للمئات من الأعضاء وعدد من الشخصيات الحزبية الكبرى على أساس أسبوعي، بالإضافة إلى ما تشهده من نزاعات داخلية.

وأوردت الصحيفة قول المحللين، إن هذه العيوب من فوضى وتناحر وتردد في اتخاذ القرار، التي تعرقل نجاح الأحزاب غير المحسوبة على التيار الإسلامي هي الأسباب ذاتها التي أصابت المصريين بالإحباط ما دفعهم قبل ذلك إلى انتخاب جماعة “الإخوان المسلمين” باعتبارها البديل الوحيد المستقر وقتذاك على الساحة المصرية.

أ ش أ