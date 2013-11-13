أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

واشنطن بوست: الفوضى والتناحر الداخلي سبب فشل الأحزاب العلمانية في مصر

  • 29
Google+ Print
واشنطن بوست: الفوضى والتناحر الداخلي سبب فشل الأحزاب العلمانية في مصر واشنطن بوست: الفوضى والتناحر الداخلي سبب فشل الأحزاب العلمانية في مصر

ارشيفية

رأت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الفوضى والتناحر والتردد في اتخاذ قرار واضح تقف جميعا وراء فشل الأحزاب العلمانية في .

ورصدت -في تقرير على موقعها الإلكتروني الثلاثاء للكاتبة إيرين كننجهام – تصارع الأحزاب غير المحسوبة على التيار الإسلامي على الاستفادة من سقوط خصمها السياسي الرئيسي متمثلا في جماعة “الإخوان المسلمين” التي تم عزلها عن السلطة قبل أربعة أشهر.

ووصفت الصحيفة الأحزاب العلمانية في مصر بأنها تجمعات من الليبراليين واليساريين وغيرهم موبوءة بالتناحر الداخلي والفوضى وتباين الأيديولوجيات.

وقالت إنه على الرغم من غياب الخصم المنافس إلا أن هذه الأحزاب العلمانية لا تزال تنساق بلا هدف، مرجحة فشلها في الانتخابات البرلمانية المتوقعة مطلع العام المقبل 2014.

وسلطت الصحيفة الضوء على فشل تلك الأحزاب في بلورة رسائل سياسية واضحة أو بناء قاعدة انتخابية صلبة، واعتمادها في البقاء سياسيا بدلا من ذلك على شعبية الجيش أو موجة الاستياء العالية من التيار الإسلامي.

ولفتت إلى إعلان كل من السياسي اليساري ومرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي ورئيس حزب الوفد الليبرالي سيد البدوي -ومن ورائهما جبهة الإنقاذ الوطني- تأييدهما لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح حال تقرير الأخير الترشح لانتخابات الرئاسة المتوقعة العام المقبل.

وأوردت الصحيفة قول المعلق السياسي باسم صبري إن أحزاب المعارضة المصرية في حاجة إلى تحديد موقفها لأن تأييد الفريق السيسي يشير إلى مدى ضعف هذه الأحزاب ومقدار قلقها من انسحاب البساط من تحت قدميها بتغير الهوى الشعبي.

ورصدت “واشنطن بوست” بعضا مما وصفته بالفوضى السياسية في هذا التجمع السياسي المعارض غير الناضج والفضفاض في مصر-حيث يضم ليبراليين وعلمانيين واشتراكيين بالإضافة إلى قوميين ثوريين- مشيرة إلى ما تشهده أحزابه من استقالات جماعية للمئات من الأعضاء وعدد من الشخصيات الحزبية الكبرى على أساس أسبوعي، بالإضافة إلى ما تشهده من نزاعات داخلية.

وأوردت الصحيفة قول المحللين، إن هذه العيوب من فوضى وتناحر وتردد في اتخاذ القرار، التي تعرقل نجاح الأحزاب غير المحسوبة على التيار الإسلامي هي الأسباب ذاتها التي أصابت المصريين بالإحباط ما دفعهم قبل ذلك إلى انتخاب جماعة “الإخوان المسلمين” باعتبارها البديل الوحيد المستقر وقتذاك على الساحة المصرية.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي

موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين