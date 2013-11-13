فالديز: ميسي حزينا ونيمار قادرا على قيادة الفريق

برشلونة (إفي) - قال حارس المرمى الإسباني فيكتور فالديز إنه يرى زميله ليو ميسي "حزينا"، بسبب الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين، لكنه اعتبر البرازيلي نيمار "قادرا تماما" على ملء فراغ غيابه عن برشلونة.

وفي حفل ببلدية جافا في مدينة برشلونة الثلاثاء، حيث سلم عددا من المنح الرياضية، قال فالديز إن ميسي يعرف أن الفريق يعتمد عليه كثيرا.

وقال حارس الفريق الكتالوني والمنتخب الإسباني "أرى ميسي حزينا لأنه يعيش وضعا معقدا، ومن عيوب اللاعبين أننا أنانيون ويصعب علينا تقبل أن تحرمنا إصابة ما من اللعب. برشلونة سيعتمد دوما عليه لأنه الأفضل في العالم".

واعتبر فالديز أن الأرجنتيني ميسي "هو الأفضل"، لكل ما قدمه للفريق، وما قدمه كزميل على حد تعبيره.

وفي كل الأحوال، علق الحارس بأن برشلونة يملك لاعبين آخرين على أعلى مستوى مثل نيمار، اللاعب الذي يراه "مستعدا تماما".

واعتبر فالديز أن البرازيلي يتمتع "بمهارة خاصة" وهو "يمر بلحظة رائعة جدا"، وشهد له بأنه "تأقلم بسرعة كبيرة" وراهن على قدرته على القيام بأي دور داخل الفريق.

وقال فالديس، الراحل عن صفوف النادي بنهاية الموسم، إنه يتمنى أن يكون خليفته من أبناء النادي.

وأوضح "ذات يوم راهن شخص مجنون كان يدعى (المدرب الهولندي لويس) فان جال على طفل هو أنا وقتها، راهن وقال لي: ستلعب. أتمنى نهاية الأمر أن يكون أحد أبناء النادي هو من يخلفني، رغم أنني أدرك صعوبة ذلك".