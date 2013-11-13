ميسي يحدد أهم أولوياته خلال الفترة المقبلة

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني اليوم عن امتنانه للدعم الذي أبداه عشاقه في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن الأولوية في الوقت الراهن للتعافي "بشكل جيد" من التمزق الذي تعرض له في أربطة الساق.

ويغيب ميسي بسبب الإصابة عن المنافسات لفترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

وقال ميسي، في رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أرفقها بصورة لرسالة كتبها بخط يده "كما تعرفون سأظل خلال الأسابيع المقبلة منهمكا في التعافي من هذه الاصابة الجديدة".

وتابع "بالنسبة لي عدم اللعب مع فريقي في هذه اللحظات أمر مؤسف، الان الأهم هو التعافي بشكل جيد كي أتمكن من مساعدة زملائي والرد على كل هذا الحب الذي تلقيته بأفضل طريقة أجيدها، بلعب كرة القدم. شكرا على رسائل الدعم".

وأشارت تقارير اخبارية إلى أن ميسي سيستعين بمعد بدني من خارج برشلونة -هو لويس جارسيا الذي يعمل مع المنتخب الأرجنتيني، والذي وصل الثلاثاء إلى مطار برشلونة.