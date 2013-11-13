مسئول ليبى ينفى دعم بلاده تهريب المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا

نفى وليد العرفى الناطق باسم قسم الهجرة غير الشرعية فى بنغازى أن تكون الدولة الليبية هى من تساعد فى تهريب المهاجرين غير القانونيين من إفريقيا إلى أوروبا.

وذكرت صحيفة "أجواء البلاد" الليبية اليوم نقلاً عن العرفى أن "سبب تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا يرجع إلى إهمال الحكومة الليبية وتعدد الجهات التى تقوم بالاحتجاز بالرغم من أنه اختصاص أصيل لوزارة الداخلية"، على حد تعبيره.

> وأضاف العرفى "لم تنشئ الحكومة أى مركز احتجاز فى مدينة بنغازى، ولم توفر لهم الرعاية الصحية، قائلا: "إن المنظمات الحقوقية هى من تقوم بتوفير الحاجات الضرورية للمهاجرين غير الشرعيين".

وكان رئيس الوزراء الإيطالى، قد دعا الاتحاد الأوروبى الشهر الماضى إلى الضغط على ليبيا للتصدى لعصابات تهريب المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا.