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طعن جندي إسرائيلي في” العفولة “على يد شاب فلسطيني

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طعن جندي إسرائيلي في” العفولة “على يد شاب فلسطيني طعن جندي إسرائيلي في” العفولة “على يد شاب فلسطيني

ارشيفية

أصيب جندي إسرائيلي بجراح بالغة صباح اليوم الأربعاء جراء تعرضه لعملية طعن على يد شاب فلسطيني بمحطة الباصات المركزية بمدينة العفولة داخل أراضي48.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الاسرائيلية فى موقعها الاليكترونى إن شابا فلسطينيا يعمل في اسرائيل بطريقة غير شرعية استقل إحدى الحافلات المتجهة من الناصرة إلى العفولة، وقبيل نزوله وجه طعنات متتالية لجندي إسرائيلي ووصفت جراحه بالحرجة في رقبته.

وأشارت الصحيفة الى أنه تم نقل الجندي المصاب الى مستشفى في العفولة حيث يخضع لعملية جراحية في محاولة لإنقاذ حياته وأن ركاب الحافلة هاجموا منفذ الطعن الذي يبلغ من العمر 16 عاما وهو من سكان جنين وله أقارب معتقلون وسلموه للشرطة الإسرائيلية التي اعتقلته على الفور.

 

أ ش أ

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