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"أبصار" تكافح العمى وتفتح أملاً جديداً لفاقدى البصر فى أفريقيا

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"أبصار" تكافح العمى وتفتح أملاً جديداً لفاقدى البصر فى أفريقيا "أبصار" تكافح العمى وتفتح أملاً جديداً لفاقدى البصر فى أفريقيا

شارك المركز العربى لمكافحة العمى "أبصار"، فى المنتدى الخليجى لمكافحة العمى الممكن تجنبه، وذلك بدولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور أكثر من 12 مؤسسة عالمية، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة الإماراتى.

وقد ناقش المؤتمر، أهمية مكافحة العمى الممكن تجنبه، والتوعية بآثاره وأعراضه وأهمية الكشف المبكر وعرض التجارب، وتبادل الخبرات وجديد الأبحاث العلمية فى هذا الشأن خاصة، مع التطور الرهيب فى عالم التكنولوجيا وانعكاسها فى مكافحة المرض.

وأكد الدكتور "إيهاب أبو على"، مدير المركز العربى لمكافحة العمى "أبصار" أثناء كلمته على أهمية تضافر الجهود وخاصة فى القارة الإفريقية، وعرض تجربة المركز فى دولة تشاد، ونشاط المركز فى وخارجها.

وقد أعرب الحضور عن إعجابهم بنشاط المركز خاصة ونشاط "اتحاد الأطباء العرب" عامة فى خدمة الإنسانية، وسرعة الاستجابة فى الأزمات والكوارث.

وعلى هامش المنتدى، قام مركز "أبصار" بعمل تصور مع عدد من المؤسسات العالمية حول ما يمكن تقديمه فى مجال مكافحة العمى، وأطر التعاون المشترك، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات فى هذا الشأن ويجرى حالياً الترتيب ووضع الخطط الزمنية لها.

ومن الجدير بالذكر، أن مركز "أبصار" يقوم حاليا بالتجهيز لحملة "معاً نعيد النور3"، والتى تستهدف إجراء 1000 عملية مياه بيضاء وزرقاء وفحص وعلاج 5000 حالة رمد فى صعيد مصر، ومن المقرر أن تبدأ الحملة فى منتصف شهر ديسمبر القادم.

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مصر 365

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