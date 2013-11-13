انقطاع الكهرباء يثير غضب الأهالى فى دمياط

شهدت عدة مناطق بمدينة دمياط انقطاع التيار الكهربائى، منذ الصباح الباكر، فى مناطق باب الحرس وعمرو بن العاص ومساكن الشهابية، الأمر الذى أدى إلى تعطل العمل فى معظم المدارس والمصالح الحكومية الواقعة فى هذه المناطق.

وأكد الأهالى، أن تليفونات خدمة المواطنين والأعطال التابعة لشركة الكهرباء لا تستجيب لاتصالات المواطنين.

كما اشتكى عدد من الأهالى من انقطاع التيار الكهربائى، مساء أمس، ما يقرب من ساعتين، وخاصة فى منطقة عزبة اللحم، الأمر الذى أدى إلى تعطل العمل بمعظم الورش، وتعطل طلاب المدارس عن مذاكرة دروسهم.

يأتى ذلك مخالفًا لتصريحات اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، الذى أكد مرارًا وتكرارًا أنه أجرى اتصالات مع وزير الكهرباء لاستثناء دمياط من تخفيف أحمال الكهرباء.