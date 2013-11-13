أجهزة الأمن تنجح فى إنهاء خصومة ثأرية عمرها 38 عاما بمركز جرجا سوهاج

أنهت أجهزة الأمن بمركز جرجا بسوهاج، خصومة ثأرية بين عائلتى درويش والقطاطرة عمرها 38 عاما، والتى تحمل رقم "14" لسنة 1975، والمحرر عنها المحضر رقم 5767 جنايات مركز جرجا لسنة 1975، والناجم عنها مقتل درديرى مرعى درويش ينتمى للعائلة الأولى، واتهم فـى مقتله زيدان شحاتة ينتمى للعائلة الثانية.

وأسفرت الجهود الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، من التوصل إلى إجراء صلح نهائى فى الخصومة بين العائلتين، وذلك بسرادق أقيم بنجع عويس دائرة المركز حضره قيادات المديرية وقطاع الجنوب، وإدارة البحث الجنائى وكبار العائلات بالمنطقة بالإضافة إلى حوالى "1500" شخص من أهالى القرية والقرى المجاورة.

وقام عبد الباسط زيدان شحاتة، نجل المتهم بتقديم "القودة " الكفن، لأشرف درديرى مرعى ومرعى درديرى مرعى نجلى المجنى عليه، والقسم على كتاب الله بأن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2785 إدارى المركز لسنة 2013 .

وتقدم الحضور اللواء أكرم توفيق نائب مدير الأمن للجنوب ،نائبًا عن اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، واللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، والمستشار أبوالمجد أحمد على رئيس لجنة المصالحات بسوهاج.

بدأت إجراءات الصلح بين العائلتين، بتقديم عائلة القطاطرة بتقديم القودة، لعائلة درويش وأقسم طرفى الخصومة على حسن النوايا، ونبذ العنف والبغضاء والشحناء والكراهية ومظاهر الحقد.

> ومن جانبه، أوضح المستشار أبو المجد أحمد، رئيس لجنة المصالحات بسوهاج، أن نعمة الأمن مهمة جدًا لابد أن تتوافر بالمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج تحتل الآن المركز الأول على مستوى الجمهورية فى إنهاء الخصومات الثأرية، مشددًا على العقوبة الشديدة التى حددها القانون لحامل السلاح النارى وهى السجن المؤبد .