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البيت الأبيض يحذر الكونجرس من إحباط الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران

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البيت الأبيض يحذر الكونجرس من إحباط الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران البيت الأبيض يحذر الكونجرس من إحباط الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران

البيض الأبيض

 

حذر البيت الأبيض أعضاء الكونجرس، الذين يفكرون في فرض عقوبات أشد على إيران، من أن إحباط الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران قد لا يترك أمام الرئيس باراك أوباما سوى خيار استخدام القوة العسكرية ضد برنامج إيران النووي.
> ونقلت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية باللغة العربية صباح اليوم “الأربعاء” عن المتحدث جاي كارني قوله، لاعضاء الكونجرس الذين يعارضون التوصل إلى اتفاق أولي مع إيران، إن الشعب الأمريكي لا يريد أن يخوض حربا، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن نافذة التفاوض لن تبقى مفتوحة للأبد، مؤكدا أن الخيارالعسكري سيكون البديل إذا فشلت المفاوضات.
> يأتى ذلك فيما قالت متحدثة باسم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه يعتقد أنه سيكون خطأ من الكونجرس أن يفرض عقوبات إضافية على إيران الآن في حين تجرى مفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي.

أ ش أ

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