اندلاع حريق هائل في مصنع للسجاد بالبساتين

اندلع حريق هائل بمصنع للسجاد فى الطابق الأرضى، والأول على مساحة 1200 متر، فى عقار مكون من 6 طوابق بشارع السادات بعزبة خير الله بمنطقة البساتين بمصر القديمة.

> ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 20 سيارة إطفاء وسلم هيدورليكى، فى محاولة للسيطرة على الحريق الذى لم يتبين حتى الان اسباب اندلاعه.

> كان اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقى بلاغًا من الجهات المعنية، بنشوب حريق فى أحد المصانع بمنطقة البساتين، وعلى إثره انتقل عدد من سيارات الأطفاء إلى مكان الحريق فى محاولة لإخماده.