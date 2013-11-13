نجمات حفل الـ MTV Awards مكياج أقل من عادي !

في ظل تعدّد المناسبات العالميّة والحفلات التي تفرض على النجمات إطلالة مميّزة وجميلة، شوهدت هذا الأسبوع نجمات حفل توزيع جوائز الـ MTV Awards بإطلالات جماليّة مختلفة، حيث نعرض لك فيما يلي أبرز ما ميّزهنّ، رغم أن هذه الإطلالات جاءت أقل من عادية:

قد يعجبك:أشهر عارضات الأزياء من دون مكياج!

Miley Cyrus: لم تكن إطلالة ميلي جديدة علينا، فشعرها قصير مع فرق جانبي، مكياجها طبيعي: شفاه فاتحة وماسكارا واضحة على الرموش.

Katy Perry: تألقت كاتي بمكياج واضح مع رموش - كما تعوّدنا عليها- مع أحمر شفاه بارز، وزيّنت شعرها بإكسسوار على الموضة.

Laura Whitmore: تميّزت لارا ببشرة برونزية، كما ووضعت آي لاينر بلون أسود، أما شعرها فكان منسدلاً بشكل طبيعي.

Iggy Azalea: طلّت هذه الجميلة بشعر على طريقة ذيل الحصان، كما وتألقت بمكياج طبيعي حيث وضعت آي لاينر أسود مع أحمر شفاه.

لمعرفة تفاصيل مكياج باقي الجميلات، شاهدي الصور.

تابعي هنا: