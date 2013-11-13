أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

نجمات حفل الـ MTV Awards مكياج أقل من عادي !

Google+ Print
نجمات حفل الـ MTV Awards مكياج أقل من عادي ! نجمات حفل الـ MTV Awards مكياج أقل من عادي !

في ظل تعدّد المناسبات العالميّة والحفلات التي تفرض على النجمات إطلالة مميّزة وجميلة، شوهدت هذا الأسبوع نجمات حفل توزيع جوائز الـ MTV Awards بإطلالات جماليّة مختلفة، حيث نعرض لك فيما يلي أبرز ما ميّزهنّ، رغم أن هذه الإطلالات جاءت أقل من عادية:

قد يعجبك:أشهر عارضات الأزياء من دون مكياج!
Miley Cyrus: لم تكن إطلالة ميلي جديدة علينا، فشعرها قصير مع فرق جانبي، مكياجها طبيعي: شفاه فاتحة وماسكارا واضحة على الرموش.
Katy Perry: تألقت كاتي بمكياج واضح مع رموش - كما تعوّدنا عليها- مع أحمر شفاه بارز، وزيّنت شعرها بإكسسوار على الموضة.
Laura Whitmore: تميّزت لارا ببشرة برونزية، كما ووضعت آي لاينر بلون أسود، أما شعرها فكان منسدلاً بشكل طبيعي.
Iggy Azalea: طلّت هذه الجميلة بشعر على طريقة ذيل الحصان، كما وتألقت بمكياج طبيعي حيث وضعت آي لاينر أسود مع أحمر شفاه.
لمعرفة تفاصيل مكياج باقي الجميلات، شاهدي الصور.

تابعي هنا:

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي