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استطلاع: شعبية أوباما في أدنى مستوى بنسبة 39 %

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استطلاع: شعبية أوباما في أدنى مستوى بنسبة 39 % استطلاع: شعبية أوباما في أدنى مستوى بنسبة 39 %

الرئيس الأمريكى باراك أوباما

 

وصلت شعبية الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أدنى مستوياتها، حسبما كشف استطلاع رأي لمعهد الا ستطلاع في جامعة كينيبياك، أعلنت نتائجه الثلاثاء.

وأشار الاستطلاع للمرة الأولى إلى أن أغلب الأميركيين يعتبرون أن الرئيس “غير نزيه ولا يستحق ثقتهم”.

وردا على سؤال المعهد، رفض حوالى 54% من الأميركيين سياسة رئيسهم مقابل 39% وافقوا عليها.

وكانت هذه النسبة في الأول أكتوبر الماضي 49% ضد مقابل 45% مع.

وعرف الرئيس الجمهوري جورج بوش تراجعا مشابها في شعبيته خلال ولايته الثانية.

ويبدو أن أوباما يدفع ثمن عدم فعالية إطلاق إصلاحه الصحي الذي بدأ قسم رئيسي منه بالتطبيق في الأول من أكتوبر.

وحسب الاستطلاع، تدنت شعبية أوباما خصوصا لدى النساء، حيث أقرت 40% من النساء سياسته مقابل 51% رافضات.

ومن جهة أخرى، أظهر الاستطلاع أن معظم الأميركيين ما زالوا متشائمين حيال مشروع أوباما الصحي “أوباما كير”، وقال فقط 19% من الذين سئلوا رأيهم أنه سوف يتحسن، مقابل 43% يعتبرون أنه ذاهب إلى الأسوأ، كما يعتبر 33% أنه لا يغير أي شيء.

وأجري الاستطلاع على 2545 ناخبا أميركيا بين 6 و11 نوفمبر، مع هامش خطأ حوالى 1.9%.

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