عميدة كلية الدراسات الإسلامية: من اعتدى على منزلى ليس طالبات الأزهر

قالت الدكتورة مهجة عبد الرحمن، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وإحدى عالمات الأزهر الشريف، إن تصرفات الطالبات المنتميات للإخوان، لا تمس تعاليم الأزهر بأى صلة، مشيرة إلى أنها لم تتعرض لأى طالبة بالسب مطلقاً، مستطردة: "حيائى من القرآن والسنة يمنعنى أن أسب أى شخص".

وأشارت، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حوارها لبرنامج "جملة مفيدة"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إلى أنه تم تصوير الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على منزلها، مؤكدة أنها ستتقدم ببلاغات ضد هؤلاء الأشخاص لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من أفعال، لافتة إلى أن من اعتدى على المنزل ليس من طالبات الأزهر.

ولفتت الدكتورة مهجة عبد الرحمن، إلى أن أعضاء اتحاد الطلبة فى جامعة الأزهر ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفة أنها تتمنى فى الوقت الحالى منع المظاهرات فى الجامعات، لأن ما يحدث ليس مظاهرات وإنما فوضى، مشيرة إلى أن "هناك أشخاصاً من الإخوان فى أعضاء هيئة التدريس، ولكنهم محترمون واستنكروا ما حدث لى من اعتداء".