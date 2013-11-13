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وكالة الطاقة: أمريكا ستصبح أكبر منتج للنفط بحلول 2016

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وكالة الطاقة: أمريكا ستصبح أكبر منتج للنفط بحلول 2016 وكالة الطاقة: أمريكا ستصبح أكبر منتج للنفط بحلول 2016

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة ستتفوق على وروسيا لتصبح أكبر منتج للنفط فى العالم بحلول 2016، وتقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة وتقليل اعتمادها على إمدادات أوبك.

وذكرت الوكالة فى تقرير أمس، الثلاثاء، أن إنتاج حقول النفط فى تكساس ونورث داكوتا سيبدأ فى التراجع بحلول عام 2020 وحينئذ يستعيد الشرق الأوسط هيمنته لاسيما كمورد لآسيا.

وقال فاتح بيرول كبير اقتصاديى الوكالة فى عرضه لتلك التوقعات إن سعر النفط سيرتفع باطراد ليصل إلى 128 دولارا للبرميل فى 2035 بزيادة ثلاثة دولارات عن التوقع السابق فى 2012.

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مصر 365

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