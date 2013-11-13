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السبت المقبل.. مستشفى 57357 تنظم ماراثون "دعم أبحاث السرطان" الرابع

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السبت المقبل.. مستشفى 57357 تنظم ماراثون "دعم أبحاث السرطان" الرابع السبت المقبل.. مستشفى 57357 تنظم ماراثون "دعم أبحاث السرطان" الرابع

تنظم مستشفى سرطان الأطفال 75357، السبت المقبل، الماراثون الخيرى الرابع لدعم أبحاث السرطان بالمستشفى، بالتعاون السفارة الكندية والاتحاد الأوروبى، وبمقر القرية الذكية بـ6أكتوبر، ومن المقرر توجيه عائد الماراثون لدعم أبحاث السرطان فى مستشفى 57357.

وتتضمن الفاعلية العدو لمسافة 3 كم أو ركوب دراجة لمسافة 6 كم، وإقامة مباراة كرة القدم بين الأطباء فى المستشفى وعدد من نجوم الرياضة والفن المشاركين بالاحتفالية، يعقبها فقرات فنية للفلكلور الشعبى وعدد من المطربين بينهم النجم "إيهاب توفيق" و"حمادة هلال" و"محمد نور".

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