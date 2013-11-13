أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كافاني: لم نضمن نتيجة مواجهة الأردن

Google+ Print
كافاني: لم نضمن نتيجة مواجهة الأردن كافاني: لم نضمن نتيجة مواجهة الأردن

مونتفيديو، (إفي): أكد الأوروجوائي إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم، أن منتخب بلاده لا يفكر سوى في تحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2014 ، عندما يواجه نظيره الأردني في ملحق أمريكا الجنوبية/أسيا.

وأوضح اللاعب في تصريحات صحفية من عمان اليوم قائلا "لا نستطيع ضمان نتيجة المباراة، ولكن سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز في".

وأضاف "نحترم الأردنيين، ولكننا نفكر فقط في التأهل إلى المونديال. فسوف نلعب مباراتين نهائيتين، نفكر فقط في الفوز بهما".

ومن المقرر أن تواجه أوروجواي منتخب الأردن غدا الثلاثاء في ذهاب جولة الملحق في عمان، على أن تقام مباراة الإياب بمونتفيديو في 20 من الشهر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع