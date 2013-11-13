كافاني: لم نضمن نتيجة مواجهة الأردن

مونتفيديو، (إفي): أكد الأوروجوائي إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم، أن منتخب بلاده لا يفكر سوى في تحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2014 ، عندما يواجه نظيره الأردني في ملحق أمريكا الجنوبية/أسيا.

وأوضح اللاعب في تصريحات صحفية من عمان اليوم قائلا "لا نستطيع ضمان نتيجة المباراة، ولكن سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز في".

وأضاف "نحترم الأردنيين، ولكننا نفكر فقط في التأهل إلى المونديال. فسوف نلعب مباراتين نهائيتين، نفكر فقط في الفوز بهما".

ومن المقرر أن تواجه أوروجواي منتخب الأردن غدا الثلاثاء في ذهاب جولة الملحق في عمان، على أن تقام مباراة الإياب بمونتفيديو في 20 من الشهر الجاري.