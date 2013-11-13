إيقاف المسلسل التاريخي "محمد الفاتح" بعد الحلقة الخامسة

أصيب الممثل التركي محمد عاكف الأكورت الشهير بجودت آغا، بحالة اكتئاب حادة إثر إصدار قناة دي التركية والشركة المنتجة لمسلسله التاريخي "السلطان محمد الفاتح"، قراراً بوقف بث المسلسل بعد حلقته الخامسة، بعد فشل حلقاته الأربعة في تحقيق أي نجاح يذكر في تركيا، مع إنه يعرض مساء الأثنين قبل يومين من يوم عرض منافسه المسلسل التاريخي الأقوى "حريم السلطان 4".

وكان "حريم السلطان" قد شجّع بنجاحه الكبير، المنتجين الأتراك على إنتاج أعمال مماثلة فتم بعد نجاح موسمه الأول إنتاج مسلسل "أرض العثمانيين" الذي فشل في موسمه الثاني في منافسته.

وقد كان فشل مسلسل "الفاتح" ضربة قاسية كبدت الشركة المنتجة خسائر مالية جسيمة، خاصةً بعد احتلاله المرتبة الـ 52 في التصنيف الأسبوعي الأخير الذي سقطت فيه الحلقة الرابعة جماهيرياً.

وكنا في "سيدتي نت" المتابع للمسلسل حلقة بحلقة، قد رصدنا فشل المسلسل الجماهيري من الحلقة الثانية، وأبرزنا عدم نجاح محمد عاكف الأكورت وجمزي أوزتشيليك بدور السلطانة زهرة خاتون كثنائي درامي تاريخي رومانسي على غرار الثنائي الشهير خالد آرغنش ومريم أوزيرلي في "حريم السلطان"، وما أسهم في فشله عدم إنسجام الممثلين مع بعضهم، حتى سرت شائعات بوجود مشاكل بينهم وبين بطله محمد عاكف.

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