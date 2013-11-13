صفاء سلطان:هذه هي قصتي مع محمد عساف

صفاء سلطان فنانة أردنية - سورية حققت الشهرة والنجومية في موطن والدتها الأول سوريا عبر الكثير من الأعمال المتميزة التي فتحت لها قلوب الناس على مصراعيها، وتألقت مؤخراً بأعمال عدة كان أشهرها: "الولادة من الخاصرة" بمواسمه الثلاثة و"زمن البرغوت 1" و"بنات العيلة"و"توأم روحي". "سيدتي" التقتها في منزلها في الأردن حيث كشفت عن دخولها عالم البزنس وعن عودة الفنانة المعتزلة نورمان أسعد للتمثيل والكثير من الأمور الأخرى:

فقدت احترامي للأسمر

لماذا تراجعت عن احتراف الغناء بعد فشل مشروع تقديمك «فيديو كليب» مع الفنان التركي ساروهان هونيل الشهير بالأسمر بعد أن «انتصرت» عليك ديانا كرزون بالتعاقد معه والتنصل من توقيعه معك؟

مشروعي كمغنية مازال قائماً لم يلغَ لكنه أرجىء ليس إلا.

اليوم ذهب زمن الأسمر فمن الفنان التركي الذي تفكرين في الاستعانة به؟

غيّرت رأيي، لم أعد أفكر بالاستعانة بممثل تركي بأي «فيديو كليب» لي. وسر نجاح ساروهان هو صوت الفنان السوري عاصم حواط، والأسمر بعد دفع ديانا كرزون له 50 ألف دولار أميركي أراد أن يصوّر مع كلينا لأنه وقّع معي قبلها مقابل أجر 20 ألف دولار لكني رفضت.

ولماذا لم ترفعي أجره ليبقى معك؟

فقدت احترامي له جراء تنصّله من اتفاقه وتوقيعي معه، ولست مضطرة للتعامل مع إنسان لا أحترمه.

هل جعلك تصرفه تتخذين موقفاً ضد النجوم الأتراك؟

أبداً، لكني أحب أكثر نجوم سوريا أصحاب النجاح الحقيقي. والأتراك يدينون بشهرتهم في العالم العربي لهم.

خضت تجربة دبلجة الدراما التركية مرة واحدة فقط في «الحب الضائع» وكنت صوت بطلته سيلين سيفان الشهيرة بمنار. فلو دفع لك مبلغ جيد تكررين التجربة؟

نعم، قد أكرر تجربة دبلجة الدراما التركية بصوتي إن دفع لي مبلغ كبير لأن الدوبلاج لا يحقّق دخلاً جيداً للعاملين فيه.

من الفنانة التركية التي تحبين أداءها ومستعدة لدبلجة صوتها إذا طلب منك ذلك؟

بيرين سات التي أدّت بشكل رائع دور فاطمة، والتي قدمت بجرأة دور سمر قبله في «العشق الممنوع». وتعجبني أيضاً توبا بيوكستون الشهيرة بلميس حيث طالبني ناس كثر بدبلجة صوتها لأنهم يجدون فيها ملامح تشبهني.

ما أكثر شيء يعجبك ببيرين؟

جرأتها في أداء المشاهد التي قد ترفضها ممثلة أخرى، خاصةً مشاهد العشق مع كيفانش تاتليتوغ في «العشق الممنوع»، ولا تجرؤ أي فنانة عربية على فعل ما فعلته هي.

وأنت؟

أرفض هذا النوع من الجرأة، ولا أعتقد أن لها مبرراً درامياً. وأرفض حتى أن تقوم دوبليرة بأدائها عني لأن الجمهور لن يدرك أو يفهم ذلك، وقد عرضت عليّ أفلام سورية بها بعض هذه المشاهد ورفضتها فوراً بدون نقاش.

ولو عرض عليك خالد يوسف دوراً فيه بعض المشاهد الجريئة؟

سأرفض بالطبع، وهو يعرف ذلك.

ما أقوى فيلم أعجبك لخالد يوسف؟

«دكان شحاته».

هل أعجبتك هيفاء وهبي كممثلة؟

جداً، فاجأتني هيفاء وهبي كممثلة جيدة.

تحبين العمل معها؟

أرحب بالعمل معها بالتأكيد.

متى ستخوضين تجربة الغناء؟

لقائي بنجم «آراب آيدول» الفلسطيني محمد عساف مصادفة في المطار، جعلني أفكر بغناء دويتو معه، وطرحت الفكرة عليه وتحمس هو ومدير أعماله مارسيل الزغبي، وسنستكمل حديثنا قريباً في هذا الشأن.

ما رأيك بعالم الغناء؟

عالم مليء بالمافيات.

لماذا اخترت محمد عساف بالذات لغناء دويتو معه؟

تنبأت بفوزه مبكراً من شدة إعجابي بصوته وإحساسه وحضوره، كان مشروع نجم، وصوّتّ له في النهائيات بأكثر من 150 دولاراً، وهو صوت لن يتكرر في «آراب آيدول»، وهو ليس صوت فلسطين فحسب بل صوت العرب جميعاً، واستحق الفوز لأن موسم «آراب آيدول» الثاني أقوى من الموسم الأول بأصوات مشتركيه، والله يعين لجنة تحكيمه لأن اختيار الأفضل كان أمراً صعباً جداً عليهم، لكن محمد عساف تفوق عليهم بميزة أنه كان أقربهم للقلب.

من المطرب العربي الذي تتمنين تقديم دويتو غنائي عربي معه؟

راغب علامة عربياً، ومحمد عساف فلسطينياً.

متى تحديداً ستنطلقين غنائياً؟

أنتظر فرصة تعاقدي مع شركة إنتاج عربية.

خطيبي رجل أعمال أردني

أعلنت ارتباطك قبل حوالي العامين برجل أعمال سوري لكنك لم تعلنيه بعد بحفل زفاف، لماذا؟

نشرت الصحافة أن خطيبي رجل أعمال سوري وهو في الحقيقة أردني، ونحن لا نتعجل الارتباط سريعاً لانشغال كلينا بأعماله وارتباطاته المهنية، وحين يأتي الوقت المناسب لن نتأخر.

هل تخشين أن يفرض عليك الاعتزال بعد الزواج أو التقليل من عملك الفني للتفرغ له كما حدث مع ممثلات أخريات مثل المصرية جيهان نصر والسورية نورمان أسعد؟

لا توجد فنانة تختار بإرادتها الاعتزال أو تدع أحداً يتخذ عنها هذا القرار. والفنانات اللواتي اعتزلن مؤقتاً عدن للساحة الفنية خاصةً الزميلة نورمان أسعد التي عادت عن اعتزالها للفن، وستقدم قريباً مع المخرج حاتم علي المسلسل التاريخي «سقوط غرناطة».

ولو خيّرك حبيبك بينه وبين الفن من تختارين؟

حبيبي.

ماذا تسمّين الوضع الحالي بزمن الخريف أم الربيع؟

لا هو ربيع ولا هو خريف، هو بركان.

أهم 3 برامج

ما رأيك بأعضاء لجنة تحكيم «آراب آيدول»:

راغب علامة: شديد التعاطف مع المشتركين وإحساسه عميق بهم.

أحلام: أستاذة.

نانسي عجرم: طفلة.

حسن الشافعي: تقني.

ما أهم ثلاثة برامج اكتشاف هواة حسب الأهمية؟

1. آراب آيدول.

2. ذا فويس.

3. أراب غوت تالنت

تابعوا المقابلة كاملة في العدد الجديد من "سيدتي".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"