أب بالمنوفية يلقي بأطفاله من الدور الرابع ويقفز خلفهم لخلافات زوجية

تجرد أب من كل المشاعر الانسانية وقام بإلقاء أبنائه الصغار من الطابق الرابع ، ثم قام بإلقاء نفسة خلفهم ، لوجود خلافات زوجية ، مساء الثلاثاء بمركز أشمون بالمنوفية .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث أشمون بتحويل أب واثنين من الأبناء إلى مستشفى أشمون العام بعد إصابتهم بالعديد من السحجات والكدمات المختلفة نتيجة القائهم من الطابق الرابع .

على الفور توجه فريق البحث بمركز اشمون الى مكان الواقعة برئاسة الرائد مصطفى النشال و النقيب محمد جاد معاون مباحث المركز ، وتبين قيام ” ع ع ا ” 36 سنة مقيم باشمون ، بالقاء ابنه ” مروان ” 4 سنوات ، وابنته مريم 3 سنوات من الطالب الرابع لوجود خلافات زوجية ، وتم نقلهم الى مستشفى أشمون العام .

وبالفحص والمعاينة تبين إصابة الطفل ” مروان ” بكدمات فى الوجة واشتباه ما بعد لارتجاج ، وشقيقتة مريم بكدمات فى الوجة واشتباه ما بعد لارتجاج ، والمتهم ” ع” بسحجات وكدمات بالذراع الأيمن وجرح قطعى بالوجه طول 2 سم .

وبسؤال والد المتهم أكد أن ابنه يعانى من حالة نفسية وأن هناك خلافات زوجية بينه وبين زوجته قام على إثرها برمى أولاده من الطابق الرابع .

تم القبض على المتهم وتحرير المحضر رقم 47 أحوال مركز أشمون وتباشر النيابة التحقيقات .