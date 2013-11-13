سجن “باتمان بن سوبرمان” في سنغافورة

استيقظ السنغافوريون الاثنين على نبأ سجن بطل “مضاعف بالاسم” حيث أنه يدعى باتمان بن سوبرمان.

> وبحسب قناة ” CNN” الوجه الأكثر قساوة في القصة أنّه لم يكن على نفس الصورة التي يوحي بها اسمه حيث أنه تمت معاقبته بالسجن عامين وتسعة شهور بسبب تعاطيه المخدرات وسرقة بطاقة ائتمان شقيقه، وفقا لما نقلته صحف محلية وكذلك عدة صفحات على فيسبوك أنشأت خصيصا لتخليد اسمه.

> ويبلغ باتمان بن سوبرمان 23 عاما من العمر وتم تبادل صورته على عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم أن الكثيرين أصيبوا بالدهشة لمعرفة أن ابن سوبرمان يعيش بينهم، إلا أنّ بعضا منهم أشار إلى أنه يعرفه شخصيا وأنّ اسمه ليس كذلك.

> ولم يتسن التأكد مما إذا كانت الصورة التي جرى تداولها حقيقية أو هي مجرد فوتوشوب، رغم أن الصحف السنغافورية أكدت أن الاسم حقيقي.

> وظهرت الصورة عام 2008 عندما تناقلتها وسائل الإعلام مشيرة إلى أنها فشلت في الوصول إليه. ثم عادت نفس الصورة إلى الواجهة الاثنين، مع تأكيدات بأنّ القاضي وونغ شون وين لم تبد عليه أي علامات استغراب إزاء الاسم وهو ينادي على التهم.

> وقال القاضي، وفقا للصحف السنغافورية، إنّ شقيق باتمان بن سوبرمان، ويدعى نورالزمان بن سوبرمان، أبلغ الشرطة عن فقد بطاقته الائتمانية وأن الشرطة ألقت القبض على أخيه العاطل بعد اقتحامه محلا تجاريا، وبالتحقيق معه اعترف بأنه من سرقها.

> وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، كان السؤال الأكثر ترددا هو ماذا سيفعل باتمان حتى يهرب خارج أسوار السجن؟