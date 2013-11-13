أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تدشين ائتلاف صوت الطلبة لدمج ٦ إبريل والدستور ومصر القوية‎

Google+ Print
تدشين ائتلاف صوت الطلبة لدمج ٦ إبريل والدستور ومصر القوية‎ تدشين ائتلاف صوت الطلبة لدمج ٦ إبريل والدستور ومصر القوية‎

تعقد الحركات الطلابية المدنية بجامعة الأزهر مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، لتدشين ائتلاف مدنى موحد يضم تلك الحركات تحت مسمى ائتلاف "صوت الطلبة" بجامعة اﻷزهر لحضور المؤتمر الصحفى لتدشين الائتلاف.

وينعقد المؤتمر بحضور المكتب السياسى للائتلاف للإعلان عن البيان التأسيسى للائتلاف. واﻷسباب التى دعت لتأسيسه. والقضايا التى ستكون محور عمله فى الجامعة فى الفترة القادمة، والرد على جميع الاستفسارات الخاصة.

والائتلاف يتكون من ثلاث حركات طلابية بجامعة الأزهر( طلاب حزب الدستور _جامعة الأزهر- شباب 6 إبريل- جامعة الأزهر- طلاب القوية بجامعة الازهر).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه