تدشين ائتلاف صوت الطلبة لدمج ٦ إبريل والدستور ومصر القوية‎

تعقد الحركات الطلابية المدنية بجامعة الأزهر مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، لتدشين ائتلاف مدنى موحد يضم تلك الحركات تحت مسمى ائتلاف "صوت الطلبة" بجامعة اﻷزهر لحضور المؤتمر الصحفى لتدشين الائتلاف.

وينعقد المؤتمر بحضور المكتب السياسى للائتلاف للإعلان عن البيان التأسيسى للائتلاف. واﻷسباب التى دعت لتأسيسه. والقضايا التى ستكون محور عمله فى الجامعة فى الفترة القادمة، والرد على جميع الاستفسارات الخاصة.

والائتلاف يتكون من ثلاث حركات طلابية بجامعة الأزهر( طلاب حزب الدستور _جامعة الأزهر- شباب 6 إبريل- جامعة الأزهر- طلاب مصر القوية بجامعة الازهر).