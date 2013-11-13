السبت.. مؤتمر صحفى للعاملين بالضرائب العقارية لشرح مشاكل صندوق الرعاية

أكد عزت شديد، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها بالمحافظات، لمناقشة المشاكل التى تواجه صندوق الرعاية الاجتماعية الخاص بالعاملين بالمصلحة.

وأضاف شديد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الصرف من الصندوق للعاملين توقف منذ بداية شهر يناير 2013، وذلك لعدم دعم وزارة المالية له، حيث إنها كانت تدعمه بـ12 مليون جنيه سنويا، إلا أنها توقفت عن الدعم هذا العام.

وأوضح الأمين العام للنقابة أن مسئولى وزارة المالية أكدوا أنهم لن يدعموا الصندوق قبل تسجيله فى الرقابة المالية، مضيفا أن العاملين لا يمانعون فى تسجيله بالرقابة ولكن المبلغ الذى تقدمه وزارة المالية لدعم الصندوق غير كافى، حيث أن الصندوق به رصيد 28 مليون جنيه منذ بداية شهر يناير 2013 حتى 30 يونيو من نفس العام فى الوقت الذى يستحق للعاملين صرف 50 مليون جنيه، وهو ما يمثل عجز يصل لـ22 مليون جنيه.

وأشار إلى أن رصيد الصندوق من بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر يصل لـ12 مليون جنيه، مضيفا أن هناك لقاء جمع بين وزيرى المالية والقوى العاملة ورئيس مصلحة الضرائب ومستشار الوزير للضرائب العقارية ورئيس النقابة المستقلة وأمين الصندوق للنقابة، حيث طالب وزير المالية بصرف من الصندوق وفقا للرصيد الموجود به وهو 40 مليون جنيه، على أن تقوم الوزارة بالدعم عقب انتهاء الرصيد.

وتساءل شديد كيف يتم صرف 40 مليون والتى لا تكفى إلا 4 شهور فقط، وما الضامن لدعم الوزارة للصندوق بعد انتهاء الرصيد ويصبح صفرا.