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نصائح لإقامة علاقة زوجية سليمة بدون مشاكل نفسية

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نصائح لإقامة علاقة زوجية سليمة بدون مشاكل نفسية نصائح لإقامة علاقة زوجية سليمة بدون مشاكل نفسية

يعانى معظم الأزواج والزوجات، فى بداية حياتهم الزوجية، من بعض المشاكل التى تمثل عائقاً فيما بينهم للتواصل مع بعضهم البعض، من تلك المشاكل العلاقة الزوجية، وكيف يمكن التمتع بها دون مشاكل.

يوضح الدكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى، أن العلاقة الزوجية بما تحتويه من معان كثيرة مؤثرة على الحياة الزوجية، وقد يغفل الكثيرون هذا التأثير، إلا أنها ذات تأثير جوهرى، لذا هناك بعض النصائح التى تضمن وجود علاقة بدون مشاكل نفسية، ومن بين تلك النصائح عدم مواجهة الآخر بالعيوب التى قد يراها أى الطرفين فى العلاقة الزوجية، ويمكن توجيه النقد للآخر دون جرح مشاعره، فالزوج والزوجة لن ينسيا نقدا كالرائحة الكريهة، بل سيظلان يتذكرانها طوال العمر، لذا على الاثنين عدم توجيه النقد الجارح الذى يظل عالقا فى الأذهان لبعضهما البعض.

ويؤكد "بحرى" أنه لابد قبل البدء فى العلاقة الزوجية من التمهيد لها حتى تكون متقبلة لدى الطرفين، مع عدم السماح بأن يجبر طرف الآخر على إقامتها فى الوقت الذى لا يريد هو فعل ذلك، مع التذكر الدائم بأن تلك العلاقة قائمة على المودة والرحمة، كما حثنا بها ديننا الحنيف، ويمكن التغيير فى كل شىء محيط بالعلاقة حتى لا يحدث ملل، كالتغيير فى شكل الملابس أو فى الطريقة التى يتم بها التعبير عن العنف، فذلك من شأنه أن يخلق علاقة ودية بين الطرفين، فالعلاقة لابد أن تتم بالرضا والاقتناع من قبل الطرفين وليس من طرف واحد.

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