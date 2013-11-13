أخبار عاجلة

انفجار في محطة مترو بمدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير القوى العاملة: إجراء الانتخابات النقابية العمالية فور إقرار البرلمان للقانون -
الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري" -
ننشر اللقطات الأولى للمتهم بسرقة الشيكولاته داخل محكمة الجيزة -
أجايي ونجيب يخضعان لفحص طبي -
اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأحد..افتتاح مقر"الوطنى المنحل" بالإسماعيلية بعد تحويله لمتحف عالمى

Google+ Print
الأحد..افتتاح مقر"الوطنى المنحل" بالإسماعيلية بعد تحويله لمتحف عالمى الأحد..افتتاح مقر"الوطنى المنحل" بالإسماعيلية بعد تحويله لمتحف عالمى

قالت مصادر بهيئة قناة السويس، إن الهيئة انتهت من استعداداتها لتحويل مقر الحزب الوطنى المنحل بشارع محمد على، إلى متحف تاريخى عالمى يعكس مراحل حفر قناة السويس، ويضم عددا من مقتنيات دليسبس الأثرية، لافتة إلى أنه تم تحديد موعد الافتتاح الرسمى الأحد القادم، وأشارت إلى أن الهيئة تقوم بالإشراف الكامل على المتحف.

من جانبه، أكد المهندس محمد حسن جوهر، رئيس قطاع الصيانة بهيئة قناة السويس، أن إدارة القناة بدأت فى اتخاذ إجراءات فعلية بشأن تطوير مقر الحزب الوطنى المنحل- المبنى الأصلى للقناة قبل التأميم-، موضحا أن المبنى تعرض لإهمال وإتلاف عقب جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011، عندما تم حرق المقر كاملا، لافتا إلى أن الهيئة تتعاون مع جمعية "أصدقاء ديليسبس" بدولة فرنسا والذين تقدموا بدراسة فعلية عن تطوير المبنى وسيشارك وفدا منهم فى وضع حجر الأساس الأحد المقبل.

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس قد أصدر قرارا بتحويل المقر إلى متحف يحوى العديد من مقتنيات الهيئة، ويوثق تاريخ حفر قناة السويس والتداعيات التى مرت على المجرى.

وقام رئيس الهيئة بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية للمشروع كما تم إسناد العمل إلى مكتب استشارى يشمل عددا من خبراء الآثار فى الترميم والتاريخ.

يذكر أن عددا من المثقفين والكتاب بمحافظة الإسماعيلية تبنوا فكرة تحويل مقر الحزب الوطنى المنحل إلى متحف عالمى بعد تسليمه للهيئة، بعد قرار حل الحزب الوطنى أعقاب ثورة 25 يناير وحرقه فى جمعة الغضب 28 يناير، وتم تقديم أكثر من اقتراح لوزراء الثقافة للاستفادة بالمبنى وتحويله إلى متحف وخاصة أنه كان به مقر شركة قناة السويس أثناء الحفر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365