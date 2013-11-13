المنوفية تستعد لاستقبال شهيد شرطة جديد فور وصوله من شمال سيناء

أنهت مديرية أمن المنوفية استعداداتها لاستقبال جثمان شهيد الشرطة، الضابط طارق "م .ع"، شهيد الواجب الوطنى الذى لقى مصرعه منذ ساعات، أثناء خروجه من مديرية أمن شمال سيناء.

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أكد اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية أنه سيتم تنظيم جنازة عسكرية للشهيد غدا الأربعاء عقب صلاة الظهر بمسقط رأسه بقرية كفر المصيلحة، وسوف يحضرها قيادات أمن المنوفية، وسيتم إقامة صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد القرية، ثم دفن جسده بمقابر العائلة بالقرية.

حيث لقى الشهيد حتفه بإطلاق الرصاص عليه من مسلحين، مما أدى إلى مصرعه فى الحال، وسيتم نقل الجثمان إلى مطار ألماظة ومنها إلى قرية كفر مصيلحة مسقط رأسه، لتشييع الجنازة.