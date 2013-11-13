أبو تريكة في معسكر المنتخب استعدادا للقاء غانا

(أ ش أ) انتظم محمد أبوتريكة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي و منتخب مصر في معسكر الفراعنة الذي انطلق اليوم الثلاثاء بدار الدفاع الجوي، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لمباراة غانا يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور الفاصل للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

كما انتظم محمد صبحي وحسني عبدربه ثنائي الإسماعيلي في المعسكر المغلق، كما تواجد في المعسكر جميع اللاعبين عدا محمد النني ومحمد صلاح لاعبا فريق بازل السويسري وسينضمان غدا.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى موعد المباراة والمقرر إقامته الثلاثاء المقبل، والذى سيتخلله مباراة ودية أمام منتخب زامبيا.

وكان لقاء الذهاب بين الفراعنة وغانا قد انتهى بفوز منتخب النجوم السوداء 6-1 حيث يتعين على الفراعنة الفوز بخماسية نظيفة لضمان التأهل للمونديال.