اتحاد الكرة ينفي نية إقامة دورة رباعية لتحديد بطل الدوري

(أ ش أ) نفى حمادة المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ما تردد مؤخرا عن نية الاتحاد إقامة الدورة الرباعية.

وأضاف المصري في تصريح مساء اليوم الثلاثاء أن كل ما تردد على إقامة الدورة الرباعية غير صحيح، مؤكدا أنه من المستحيل إقامة مثل هذه الدورة في الوقت الحالي، .

وأوضح أن هناك مجموعة من أعضاء اتحاد الكرة رفضت التحقيق مع أحمد عبد الظاهر لاعب الأهلي، على اساس أن مباراة النهائى الافريقى تتبع الاتحاد الإفريقي "الكاف" .

من جهته، أكد محمد بدر رئيس نادي إنبي أنه لاصحة لما تردد عن إقامة الدورة الرباعية، وقال حتى الان لم يصلنا اى شيىء عن اقامة الدورة ولكن في حالة إقامتها سنشارك".

جدير بالذكر انه كان من المقرر اقامة دورة رباعية لتحديد بطل الدورى ..تجمع الدورة بين الأهلي "حامل اللقب" ومتصدر المجموعة الأولى وإنبي فى المركز الثانى بالمجموعة الأولى، والزمالك أول المجموعة الثانية، والإسماعيلي الثانى بالمجموعة الثانية.