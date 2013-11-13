درويش وطولان يبحثان استعدادات الزمالك للموسم الجديد

(أ ش أ) كشف الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك أن الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء مع حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في حضور أيمن يونس عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على فريق الكرة تناولت الاستعدادات للفترة القادمة والبطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وقال درويش في تصريح له عقب الجلسة إن المدير الفني للزمالك سيقوم بوضع برنامج الاستعداد للموسم الجديد واحتياجات الفريق من أجل مناقشتها يوم الاثنين القادم في جلسة جديده حتى يتم تجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف "الجلسة كانت مثمرة للغاية ومهمة خاصة أن الزمالك يمتلك كأس مصر مما يضع مسئولية كبيرة على مجلس الادارة والجهاز الفني من أجل المحافظه على البطولة وإضافة المزيد في الفترة القادمة".