انتصار بعد الإفراج عنها لسيدتي نت :لم أكن في حالة سكر

أكدت الفنانة انتصار لسيدتي نت في أول تصريح لها وهي في السيارة متجهة إلى منزلها بعد خروجها من النيابة ، أنها صعقت بما حدث لأنها عندما تم القبض عليها كانت على بعد أمتار من منزلها حيث كانت تجلس مع 3 زملاء كويتيين فنانين ومخرج كويتي أيضاً للتحضير لمسلسل مصري كويتي.

وكان لقاؤهم داخل فندق "جراند حياة" وانتصار تسكن في "جاردن سيتي" وفوجئت بعسكري شرطة يعترض السيارة ثم جاء ضابط وحدثت مشادة بينهم و حدث ما حدث.

وحول موضوع أنها كانت في حالة سكر أكدت أنها أكاذيب وقالت "تقدمت ضد الضابط بعمل محضر لكي اثبت حقي".

وحول رد فعل الفنانين قالت :"كل الفنانين تحدثوا معي واشكرهم واقول لهم انني ثابتة وواثقة من نفسي"

وكانت نيابة الدقي منذ قليل قد أفرجت عن انتصار بكفالة 5000 ألاف جنيه وذلك بعد أن تم القبض عليها فجر الثلاثاء في كمين بالجيزة.

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