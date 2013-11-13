الشرقي يتفقد المناطق النامية في الفجيرة

قام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صباح أمس بجولة تفقدية للعديد من المناطق النامية والضواحي التابعة لإمارة الفجيرة، في إطار حرص سموه على متابعة سير العمل في مشاريع البنى التحتية والخطط المستقبلية، التي من شأنها تأمين الحياة الكريمة والتخفيف من الأعباء المترتبة على المواطنين والمقيمين في تلك المناطق.

مطالب

وشملت جولة سموه منطقة أوحلة ووادي مي وعدداً من المناطق المجاورة لهما التي استمع فيها إلى مطالب المواطنين وآرائهم ووقف على أهم المشكلات التي تواجههم لتكون لبنة أساسية في خطط التنمية المستقبلية لتلك المناطق.

وحضر سموه مأدبة الغداء التي أقامها على شرفه وجهاء وأعيان منطقة اوحلة إيماناً منه بضرورة التواصل المباشر بين الحاكم وأفراد المجتمع، لما في ذلك من أثر كبير لتعميق العلاقة الراسخة بين الحكومة والشعب.

احتفالية

وشاركت العديد من مدارس المنطقة في تقديم لوحات احتفالية بهيجة، شارك فيها الذكور والإناث احتفاء بزيارة صاحب السمو حاكم الفجيرة لهذه المناطق، معبرين عن فرحتهم بهذه الزيارة.

رافق صاحب السمو حاكم الفجيرة في جولته الشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام و محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسالم محمد الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين في الإمارة.