ندوة طبية عن ميكروبات تفيد المناعة وتكسب السعادة

فى ندوة طبية جديدة تحت عنوان "مناعة أولادنا "، يتحدث الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، وذلك اليوم الثلاثاء بمدرسة مصر الجديدة النموذجية، وتحت رعاية إدارة مصر الجديدة التعليمية برئاسة، أ."عزة شعبان" .

ومن المقرر، أن يناقش الدكتور مجدى العديد من القضايا الطبية المتعلقة بصحة الأطفال، وكيفية الحفاظ على مناعتهم، كما سيتناول الحديث عن بعض الحقائق الطبية التى قد تبدو غريبة على البعض وهى وجود ميكروبات تفيد المناعة وتكسب السعادة، وسيتحدث أيضًا بالإضافة إلى ذلك عن أمراض قد تحدث أثناء العام الدراسى، و طرق العدوى بالأمراض، وكيفية التعايش مع الحساسية، وكيف يمكن رفع المناعة بالغذاء وهو أرخص دواء .

وكما هو معروف أن أغلب الأمراض المعدية، تنتقل بسبب عدم غسل الأيدى جيدًا، فلابد من غرس ثقافة غسل الأيدى بين طلاب المدارس، خاصة أن غسل الأيدى مفتاح التفوق، كما سيتحدث عن أهمية أن تكون الفصول مفتوحة، وتسمح بتغير الهواء، فضلاً عن الحديث عن البيئة الصحية المدرسية، وأهمية الرياضة المدرسية .