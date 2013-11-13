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سيد عبدالحفيظ يتوجه إلى المغرب

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سيد عبدالحفيظ يتوجه إلى المغرب سيد عبدالحفيظ يتوجه إلى المغرب

(أ ش أ) غادر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة اليوم إلى المغرب لحضور ورشة عمل على هامش الاستعداد لمونديال الأندية، وكذلك لترتيب الإقامة وملاعب التدريب لبعثة الأهلي.

وكان الأهلي قد تأهل لمونديال الأندية بعد فوزه ببطولة إفريقيا على حساب فريق أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا أول أمس الأحد بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين الذهاب والإياب، ليتأهل الفريق لبطولة العالم للأندية، ويحصد اللقب الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه.

وتعد هذه المشاركة الخامسة للأهلي في كأس العالم للأندية.

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