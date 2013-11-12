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بالصور.. ندوة عن النانو تكنولوجى بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ

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نظمت كلية التربية النوعية اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان النانو تكنولوجى وتطبيقاته حاضر فيها الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة بوجود الدكتور محمد السعيد أبو والى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور السيد حجازى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والسادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور ماجد القمرى، أن مركز نانوتكنولوجى جامعة كفر الشيخ هو المركز الثانى فى بعد المركز الموجود بوزارة الزراعة وأنه يربط كل الوحدات البحثية بالجامعة ببعضها، وحاليا يوجد تعاون بين العديد من الكليات فى بحوث مشتركة فى مجال النانوتكنولوجى.

كما استعرض رئيس الجامعة تاريخ استخدام النانوتكنولوجى حيث بدأ استخدامه فى عصر الفراعنة وكيف استخدمه الرومان بعد ذلك فى النقش والرسوم على الزجاج فى الكنائس والمساجد وتم استخدامه فى العصر الأيوبى فى صناعة السيوف.

وأضاف أن النانوتكتولوجى كان موجوداً فى الماضى كتيكنيك وليس كعلم، وأوضح أن أهم التحديات التى تواجه البشرية حاليا وخلال السنوات القادمة، والتى تشمل " الطاقة-المياه-الغذاء-البيئة-الفقر-الحروب-الأمراض-التعليم-الديمقراطية-زيادة السكان".

أغلب هذه المشكلات يمكن علاجها باستخدام تطبيقات النانوتكنولوجى.

كما يمكن استخدام تطبيقات وتقنيات النانو فى مجالات عديدة منها " الطب-الصناعات الغذائية-الصناعات الكيماوية-مستحضرات التجميل-صناعة النسيج-التليفونات الذكية-التنظيف الذاتى للزجاج- الأجهزة المنزلية والإلكترونية-الانتقالات.

تم خلال الندوة استعراض ميكانيكية النانوتكنولوجى فى التنظيف الذاتى للزجاج وتنقية المياه وعلاج الأورام، وكذلك فى بعض الاستخدامات الطبية والنسيج.

كما أشار إلى أننا نحتاج أن تكون جامعة كفر الشيخ هى البوابة لنقل هذه التقنية ولكن لابد من تكاتف المجتمع معها.
> وفى نهاية الندوة تم فتح باب النقاش مع الحضور للإجابة على استفساراتهم حول النانوتكنولوجى.

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