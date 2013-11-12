مدرب إنجلترا: ظروف البرازيل المناخية تساعد الأفارقة على الفوز بالمونديال

لندن، (إفي): أكد مدرب المنتخب الإنجليزي روي هودجسون اليوم أن المنتخبات الأفريقية سيكون لها فرص أكبر من نظيرتها الأوروبية في حصد بطولة كأس العام 2014 بالبرازيل.

وأوضح هودجسون في تصريحات صحفية قائلا "أتوقع أن تكون فرص فوز المنتخبات الأفريقية ببطولة كأس العالم في أمريكا الجنوبية ستكون أكبر من الفرق الأوروبية بسبب تشابه الظروف المناخية بين القارتين".

وأضاف "وهناك العديد من اللاعبين الأفارقة المميزين الذي يلعبون في أهم الدوريات، وهو ما يجعل منتخبات بلادهم قوية للغاية".

وتستعد أنجلترا لمواجهة تشيلي وديا يوم الجمعة المقبلة، استعدادا لبطولة كأس العالم 2014 ، على أن تواجه المنتخب الألماني يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي.