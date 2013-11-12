أبو تريكة: أعتزل في المغرب وأنا واقف على قدمي .. وشكرا لجوزيه وبرادلي

(أ ش أ) أكد محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر أن كأس العالم للأندية بالمغرب هي البطولة الأخيرة له مع القلعة الحمراء وبعدها سيعتزل كرة القدم بشكل نهائي وأن هذا القرار نابع من قناعة شخصية يمتلكها طوال الفترة الماضية .

وقال أبوتريكة " الحمد لله لقد حظيت بحب الناس وهي أكبر نعمة من عند المولي عز وجل ، وحب الناس كنز لا يقدر بثمن وأوجه الشكر لكل جماهير الأهلي والكرة المصرية، ورغم أن قرار اعتزالي صعب لكنه قراري النهائي ".

وأضاف:" أوجه الشكر للأهلي ولمجلس الإدارة الذين منحوني الفرصة للظهور بهذا الشكل الطيب طوال السنوات الماضية ، وأشكر جميع المدربين الأجانب الذين تعاملت معهم لاسيما البرتغالي مانويل جوزيه مع الأهلي وبوب برادلي مع منتخب مصر".

وانضم أبو تريكة للأهلي في موسم 2003/2004 وحقق معه العديد من الألقاب أبرزها خمسة نسخ من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح "إنهاء مسيرتي ببطولة كأس العالم للأندية من أجل ختام مشواري مع الكرة وأنا واقف علي قدمي ولن انتظر اليوم الذي تطالبني فيه الجماهير بالرحيل ، وأعلم أنني اتخذت القرار الصعب من قناعة شخصية".

واختتم الماجيكو "أتعرض لضغوط شديدة من أجل التراجع عن قرار اعتزالي لكن أطالب الجميع بتقدير موقفي الذي اتخذته بعد صلاة الاستخارة".