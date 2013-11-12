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دي ماتيو ' العاطل ' يتقاضى 130 ألف استرليني إسبوعيا من تشيلسي!

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دي ماتيو ' العاطل ' يتقاضى 130 ألف استرليني إسبوعيا من تشيلسي! دي ماتيو ' العاطل ' يتقاضى 130 ألف استرليني إسبوعيا من تشيلسي!

لندن (أ ش أ) مازال روبرتو دى ماتيو المدرب السابق لتشيلسى يتقاضى 130 الف جنيه استرلينى اسبوعيا من النادى على الرغم من أنه كان قد أقيل منه منذ عام كامل.

ولم يتمكن رومان إبراموفيتش مالك النادى من التوصل إلى تسوية مع المدرب الإيطالي بشأن مسألة إنهاء عقده الذى كان يمتد لثلاثة أعوام بصورة ودية وذلك عندما قررت ادارة تشيلسي أن تقيله من التدريب بعد ستة أشهر فقط من فوزه بدورى الأبطال.

وأدى ذلك إلى استمرار حصول دى ماتيو على راتبه المعتاد من ستامفورد بريدج الى حد أنه حصل على مدار العام الماضي الذى توقف فيه عن تدريب النادى على قرابة 7 مليون جنيه استرلينى كما أنه من المفترض استمراره فى الحصول على هذا الراتب الضخم حتى شهر يونيو المقبل.

ويؤكد المراقبون أن هذا هو السبب الرئيسى الذى يدفع دي ماتيو حتى الآن إلى رفض قبول أي عروض تدريبية جديدة قدمت له خلال الفترة الاخيرة حيث يبدو انه من الافضل له ان يظل عاطلا عن العمل ولكن ب 130 الف جنيه استرلينى اسبوعيا.

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فيديو اليوم السابع