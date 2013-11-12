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يونس: الزمالك لم ولن يفاوض عبد الظاهر

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يونس: الزمالك لم ولن يفاوض عبد الظاهر يونس: الزمالك لم ولن يفاوض عبد الظاهر

أكد أيمن يونس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يحترم قرار نظيره الأهلي بشأن أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق الأحمر الذي تم عرضه للبيع عقب احتفاله بعلامة "رابعة" بعد تسجيله هدف فريقه الثاني أمام أورلاندو في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال يونس للصحفيين: "لا توجد أي مفاوضات ولو حتى شفهية بين أي عضو أو مسؤول من النادي مع عبد الظاهر".

وأضاف "إدارة الزمالك تحترم القرارات التي اتخذها الأهلي، وما يتردد بشأن دخولنا في مفاوضات مع اللاعب عار تماما من الصحة".

واختتم "لن نفاوض اللاعب بعد قرارات مجلس إدارة الأهلي".

وأعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي بأربعة قرارات صارمة تجاه اللاعب بعد احتفاله الشهير بعلامة رابعة عقب إحرازه هدف الأهلي الثاني أمام أورلاندو بايرتس. (إضغط لمعرفتها)

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