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تأسيس شركة قابضة قطرية برأسمال 500 مليون جنيه للاستثمار بمصر

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تأسيس شركة قابضة قطرية برأسمال 500 مليون جنيه للاستثمار بمصر تأسيس شركة قابضة قطرية برأسمال 500 مليون جنيه للاستثمار بمصر

كشف الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، عن إعلان عدد من رجال الأعمال القطريين، رغبتهم فى تأسيس شركة قابضة من القطاع الخاص، بقيمة 500 مليون جنيه، للاستثمار فى خلال الفترة المقبلة.

وأعلن هلال، خلال مؤتمر مجلس الأعمال اليوم الثلاثاء، تأسيس جمعية تحت مسمى جمعية مجلس الأعمال المصرى القطرى، بإشهار رقم 663 لسنة 2013، والهدف منها العمل على تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين.

وقال هلال، إن مجلس الأعمال ليس له علاقة بجماعة الإخوان من قريب أو بعيد، وأنه تلقى اتصالا من حاتم صالح وزير الصناعة السابق فى عهد حكومة الإخوان، يبلغه برغبته فى إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى القطرى، وفوجئ بوجود 10 أعضاء منتمين لجماعة الإخوان المسلمين فى التشكيل الجديد، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تجرى حاليا إعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك.

وأضاف هلال، أن الهدف من الجمعية الجديدة هو تخفيف حدة التوتر بين الدولتين، وهناك عدة زيارات من مجلس الأعمال للجانب القطرى، لتنشيط العلاقات التجارية خلال الفترة الحالية.

وأشار هلال إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول حوالى 26 مستثمرا مصريا للعمل فى المشروعات القطرية هناك، وهو ما ترتب عليه توظيف العمالة المصرية بقطر، وأن الاستثمارات القطرية فى مصر حاليا تبلغ 3 مليارات دولار مقابل 480 مليون دولار فى عهد مبارك.

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